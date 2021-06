Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin/Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots)

Zwei Männer verschafften sich am Dienstagmittag (29.06.), gegen 13.30 Uhr, unter dem Vorwand Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerks zu sein, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in der Lindenstraße.

Während einer der Männer die Frau ablenkte, suchte sein Begleiter in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Den Kriminellen fielen hierbei Uhren, Schmuck und Bargeld in die Hände.

Das etwa 18 bis 24 Jahre alte Duo mit dunklen, kurzen Haaren ist möglicherweise in einem grünen Kleinwagen der Marke VW, eventuell Golf oder Polo, mit Groß-Gerauer Kennzeichen geflüchtet. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell