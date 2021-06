Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 3. Polizeirevier bietet drei Fahrradcodierungstermine an und lädt Interessierte ein

Voranmeldung nicht nötig - Wartezeiten sind einzuplanen

Darmstadt (ots)

Beamte des 3.Polizeireviers bieten Interessierten drei Termine für eine kostenlose Fahrradcodierung an. Unter Einhaltung der Hygieneregeln finden die Aktionen am Sonntag, den 11. Juli 2021 in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr, am Samstag, den 31. Juli 2021, zwischen 11 und 16 Uhr und am Dienstag, den 3. August 2021 in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr bei der Polizeistation in der Röntgenstraße statt. Bei Regenwetter stehen für die Durchführungen der Codierungen die Garagen der Dienststelle zur Verfügung.

Wichtig zu wissen:

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Die Akkus müssen nicht mehr entfernt werden. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell