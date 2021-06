Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen /Dieburg

Darmstadt: Polizei sucht Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern

Wer kann Hinweise geben?

Südhessen (ots)

Das Kommissariat 41 in Dieburg sucht nach der Sicherstellung von zwei Fahrrädern deren Eigentümer. Die Beamten schließen nicht aus, dass die Räder gestohlen wurden. Derzeit liegen keine Hinweise vor, wo die Zweiräder abhandengekommen sein könnten. Am frühen Samstagmorgen (26.6.) hatten Streifenbeamte von der Station Dieburg die Räder bei zwei 36 und 41 Jahre alten Männern sichergestellt. Das Duo war zuvor auf der Bundesstraße 45 aus Darmstadt kommend in Richtung Dieburg und dort auf den Standstreifen fahrend von Zeugen gemeldet worden. Bei ihrer Kontrolle konnten beide keine schlüssigen Angaben zur Herkunft der Räder machen, was den Verdacht begründete, dass sie gestohlen sein könnten.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten nun Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Räder geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei den Beamten zu melden.

Hinweis an Medienvertretende: Die Bilder der Fahrräder finden Sie zum Download in unserer digitalen Pressemappe.

