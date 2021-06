Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Katalysator aus Opel ausgebaut und entwendet

Roßdorf (ots)

Auf den Katalysator eines grünen Opels, der auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Schatzborn" parkte, hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag (25.6.) und Montag (28.6.) abgesehen. Als der Wagenbesitzer am Montagvormittag sein Auto startete, war er aufgrund des lauten Motorgeräusches auf den Diebstahl aufmerksam geworden und hatte Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten in Ober-Ramstadt ermitteln und nehmen Hinweise, die der Klärung des Sachverhaltes dienlich sind, unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell