Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Metallrecycling Firma von Einbrechern heimgesucht

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Dieburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (28.6.) hatten es noch unbekannte Täter auf eine Metallrecycling Firma in der Benzstraße abgesehen und Beute gemacht. In der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 2.15 Uhr verschafften sich die Täter über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen und entwendeten Metall im Wert von rund 3000 Euro. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Die Dieburger Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 sind die Beamten des Kommissariats 41 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell