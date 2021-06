Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Piaggio Roller gestohlen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am Montag (28.6.) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr hatten es noch unbekannte Täter auf einen in der Dieburger Straße geparkten Roller vom Hersteller Piaggio abgesehen, das Schloss geknackt und mit dem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Die Polizei in Darmstadt (K43) ist mit dem Fall betraut und nimmt Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Fahrzeuges unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell