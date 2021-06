Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle von BMW endet mit Untersagung der Weiterfahrt

Anzeige gegen Fahrer und Halter gefertigt

Darmstadt (ots)

Einen mutmaßlich anderen Verlauf als von einem Autofahrer erwartet, nahm die Überprüfung einer Mängelbeseitigung am Samstag (26.6.) , als der 27-Jährige mit seinem BMW bei der Polizei vorstellig wurde und die Instandsetzung eines defekten und deswegen im Vorfeld beanstandeten Blinkers nachweisen wollte. Obwohl der Blinker nun wieder funktionstüchtig war, wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt in seinem Auto untersagt. Denn bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten rasch neue erhebliche Mängel an dem Fahrzeug fest, die das Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie eine Begutachtung beim TÜV zur Folge hatten. Insgesamt dokumentierten die Polizisten zehn erhebliche Mängel, darunter die auffälligen Reifen, die den gesetzlichen Vorgaben aufgrund ihrer tiefen Ausschnitte nicht entsprachen. Der 27-Jährige musste schlussendlich zu Fuß die Polizeistation in der Bismarckstraße verlassen. Darüber hinaus erwarten sowohl ihn, als auch die Halterin des Fahrzeuges Anzeigen, deren Ahndung mit Bußgeldern einhergehen könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell