Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gekipptes Fenster lockt Dieb an

Rucksack entwendet

Darmstadt (ots)

Ein Rucksack mit Wertgegenständen ist am frühen Samstagmorgen (26.6.) in das Visier von einem noch unbekannten Dieb geraten. Gegen 5 Uhr hatte der Kriminelle das gekippte Fenster einer Wohnung im Mozartweg genutzt, in den Wohnraum gegriffen und sich den in Fensternähe abgestellten Rucksack geschnappt. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Das Kommissariat K43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

