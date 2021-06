Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Auf frischer Tat ertappt

Polizei nimmt drei Tatverdächtige bei versuchten Diebstahl fest

Darmstadt (ots)

Drei 35, 43 und 46 Jahre alte Männer werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntagmittag (27.6.) wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls verantworten müssen. Zeugen waren gegen 12 Uhr auf das Trio aufmerksam geworden und hatten umgehen die Polizei verständigt, nachdem sich die Männer auf verdächtige Art und Weise an einem Elektroschrottcontainer in der Rheinstraße, Ecke Am Kellerweg zu schaffen gemacht hatten. Mit einer Eisenstange hatten sie bereits den Container aufgebrochen und bei dem Versuch, elektrische Geräte herauszufischen, wurden sie von der alarmierten Streife auf frischer Tat ertappt. Ihr anschließender Fluchtversuch blieb ohne Erfolg. Noch vor Ort klickten die Handschellen und alle drei Männer mussten mit zur Wache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro wurde das Trio wieder entlassen.

