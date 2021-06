Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Diebstahl aus Auto gesucht

Darmstadt (ots)

Auf Wertsachen, zurückgelassen in einem in der Weyprechtstraße geparkten weißen Mini hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (26.-27.6.) abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem Innenraum und entwendeten unter anderem eine Tasche und Geld. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Das Kommissariat K43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

