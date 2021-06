Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rucksack und Laptop aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Nachdem noch unbekannt Täter die Scheibe eines in der Flotowstraße geparkten schwarzen BMW eingeschlagen und sich daraus einen zurückgelassenen Rucksack samt Laptop schnappten, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Samstagmorgen (26.6.) gegen 8.30 Uhr waren die Spuren der Täter sowie der Schaden entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt worden. Wieweit die Tatzeit zurückreicht, ist derzeit noch unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Polizeibeamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

