Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Einbruch in Freibad/Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Das Freibad in der Krumbacher Straße geriet in der Nacht zum Samstag (26.06.), vermutlich in der Zeit zwischen 4.00 und 4.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zutritt auf das Gelände und hebelten anschließend eine Tür zum Funktionsgebäude auf. Die ungebetenen Besucher ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen zwei Pokale mitgehen, bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

