Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Raunheim: Kontrollen durch Zivilfahnder/Drogen sichergestellt

Rüsselsheim (ots)

Zivile Fahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten von Freitagnachmittag (25.06.) bis in die Nacht zum Samstag (26.06.), unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei im Stadtgebiet Rüsselsheim und Raunheim mit dem Fokus auf Drogenkriminalität zahlreiche Personen. Überprüft wurden hierbei neben der Innenstadt auch Parkanlagen und Schulen. Bei vier kontrollierten Männern wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana gefunden. Sie erwarten nun jeweils Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Gegen 21.00 Uhr fiel den Fahndern vor einem Einkaufsmarkt "Am Stdatzentrum" in Raunheim ein 22 Jahre alter Mann auf, der nachdem er die Ordnunshüter erblickte, sofort das Weite suchte. Auf der Flucht warf er insgesamt über 30 Gramm Marihuana und Haschisch weg. Er wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

