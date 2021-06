Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Werkzeuge von Ladefläche gestohlen/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann parkte am Freitagmittag (25.06.), in der Zeit zwischen 13.20 und 13.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Darmstädter Landstraße.

Als er zu seinem Firmenfahrzeug mit offener Pritsche zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter zwei auf der Ladefläche gelagerte Elektrowerkzeuge im Wert von rund 1200 Euro entwendete.

Laut Zeugenhinweisen könnte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Fahrradfahrer handeln. Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt und schlank. Er trug eine dunkle Basecap und war dunkel gekleidet. Bei seinem Rad soll es sich um ein altes Herrenrad handeln.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

