Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Rimbach (ots)

Am Freitag, den 25.06.2021, zwischen 12:15 Uhr und 12:50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz beim Drogeriemarkt Rossmann (Staatsstraße 38-40) in Rimbach oder von 12:50 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Haywoodplatz in Rimbach ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr einen der Parkplätze und beschädigte einen geparkten PKW am Fahrzeugheck. Anhand des Schadensbildes wird vermutet, dass es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell