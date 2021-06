Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: zwei Kinder auf einem Fahrrad - schmerzhaftes Ergebnis

Bensheim-Auerbach (ots)

Am Sonntag (27.06.) um kurz nach 13:00 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der abschüssigen Franz-Schubert-Straße einen Verkehrsunfall an der Einmündung in die Darmstädter Straße. Ein 10-jähriger Junge aus der Nachbarschaft war mit seinem Fahrrad die Franz-Schubert-Straße hinuntergefahren und hatte dabei seinen 6-jährigen Bruder hinten auf dem Fahrrad dabei. Sie fuhren nahezu ungebremst auf der Straße in den Einmündungsbereich und stießen dort mit einem PKW zusammen. Die 18-jährige Autofahrerin aus dem Lautertal war auf der Darmstädter Straße in Richtung Bensheim unterwegs. Die Brüder stürzten. Der 6-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Sein älterer Bruder kam leicht verletzt mit Schürfwunden davon. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell