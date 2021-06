Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberzent/ Krähberg (ots)

Am Sonntag (27.06.2021) kam es gegen 11Uhr auf der L3108 in der Nähe des Reußenkreuz zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 48-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sportwagen im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer aus dem Taunus wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Seine 41-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall schwerverletzt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Oberzent aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 90.000 EUR beziffert. Aufgrund der Rettungs- / Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Oberzent im Einsatz.

