POL-DADI: Pfungstadt, B426, Pkw prallt gegen Baum, 5 Insassen teilweise schwer verletzt

Darmstadt-Dieburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27.06.2021), gegen 05.40 Uhr, kam es auf der B426 Höhe Toom-Baumarkt in Pfungstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr der 22 -jährige Bickenbacher mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Mercedes die B426 aus Richtung Darmstadt in Richtung Gernsheim. In Höhe des Baumarktes geriet er ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte der Mercedes gegen einen Baum, welcher dadurch gefällt wurde, bevor der Mercedes nach einer Strecke von ca. 250 m abseits der Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen kam. Der Fahrer wurde schwer verletzt durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Pfungstadt aus seinem Fahrzeug befreit. Im Anschluss wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die vier Mitfahrer im Alter von 20 - 23 Jahren wurden teils schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach Hinweisen auf Alkoholgenuss wurde bei dem Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme durchgeführt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B426 für ca. 2 Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Berichterstatter: Wagner, POK

