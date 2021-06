Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Fürth/Wegscheide: B460 Kradunfall mit verletzter Person

Fürth (ots)

Am Samstag, 26.06.2021, um 16:20 Uhr ereignete sich auf der B460 Höhe Wegscheide ein Alleinunfall mit verletztem Krad-Fahrer. Ein 28-jähriger Fahrer aus Bremen befuhr mit seinem Krad die B460 aus Fürth kommend in Richtung Mossautal. Im Bereich einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Fz entstand Sachschaden in Höhe von 4.000,-, der Fahrer wurde schwer verletzt. Zur Bergung der Person und des Fahrzeuges musste die B460 zeitweise einseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell