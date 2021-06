Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

64560 Riedstadt-Leeheim (ots)

Am Freitag (25.06.2021) zwischen 17.00 und 19.30 Uhr, beschädigte vermutlich ein weißer Lkw einen blauen Opel Corsa, der in der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 23 am Fahrbandrand abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell