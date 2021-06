Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Werkzeuge aus Transporter erbeutet

Bürstadt (ots)

Aus einem in der Hagenstraße geparkten Transporter entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (24.06.) und Freitagmorgen (25.06.) elektrische Werkzeuge im Wert von rund 1200 Euro.

Die Täter verschafften sich zuvor auf nicht bekannte Weise Zugang in den Innenraum des Fahrzeugs. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

