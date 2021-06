Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Heppenheim

Groß-Gerau: Einbruchschutz, Diebes- und Betrugsmaschen oder Seniorenprävention

Fachberater in Südhessen on tour

Südhessen (ots)

"Wie kann ich mein Haus oder meine Wohnung vor Einbrechern sichern?", "Welche aktuellen Diebes- und Betrugsmaschen nutzen Kriminelle?", "Wie können sich Senioren vor Straftätern schützen?" - Solche und viele andere Fragen beantworten die Berater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen an insgesamt drei Info-Ständen in Darmstadt, Heppenheim und Groß-Gerau. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften laden die Fachleute interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den geplanten Informations-Veranstaltungen ein:

- Dienstag, 29.06.2021, 14 - 18 Uhr, Otto-Röhm-Straße in Darmstadt vor dem BAUHAUS Baumarkt - Donnerstag, 01.07.2021, 10 - 14 Uhr, Tiergartenstraße in Heppenheim vor dem REWE Center - Dienstag, 06.07.2021, 10 - 14 Uhr, Helvetiastraße in Groß-Gerau vor dem REWE Center

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell