POL-DADI: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Groß-Umstadt (ots)

Am Donnerstag (24.06.) kam es gegen 16:25 Uhr in Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin. Die 19-jährige Radfahrerin aus Groß-Bieberau befuhr die Zimmerstraße, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, auf Höhe eines Wettbüros. Hierbei kam es zu einem Konflikt mit einem bis dato unbekannten Autofahrer. Die Radfahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich hierbei. Sie wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96 56 0 in Verbindung zu setzen.

