POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher nutzen gekipptes Fenster und steigen in Küchengeschäft ein

Darmstadt (ots)

Ein gekipptes Fenster haben bislang noch unbekannte Täter genutzt, um sich in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.6.), gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Küchengeschäftes in der Messeler Straße zu verschaffen. Dort suchten sie nach Beute, wurden fündig und entwendeten unter anderem Lasermessgeräte. Mit ihrem Diebesgut flüchteten die Kriminellen. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

