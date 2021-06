Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Rasenmäher und Laubbläser von Ladefläche gestohlen

Zeugen gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Auf einen Rasenmäher und einen Laubbläser im Wert von mehreren Hundert Euro hatten es bislang noch unbekannte Diebe am Donnerstag (24.6.) in der Tannenstraße abgesehen. Die Geräte lagen verstaut auf der Ladefläche eines Lastwagens, der wiederum auf einem Parkplatz abgestellt war. In der Zeit zwischen 11.45 Uh rund 12.15 Uhr schnappten sich die Diebe schnappten die elektronischen Geräte und suchten damit das Weite. Möglicherweise wurden sie beim Abtransport der Beute beobachtet? Die Ermittler des Kommissariats 42 in Pfungstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell