Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/ Darmstadt: Diebe im Schulgebäude

Täter entwendet Klarinette

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt / Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hatte es am Donnerstagmorgen (24.6.) auf eine Klarinette in einem Musikraum einer Schule im Steinrehweg abgesehen. Unbemerkt verschaffte sich der Täter zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr Zugang zu dem Raum, schnappte sich das Instrument und flüchtete. Ob es der gleiche Täter war, der offenbar wenige Minuten später versuchte, das Instrument in einem Musikladen in der Adelungstraße in Darmstadt zu verkaufen, werden die Ermittlungen zeigen. Weil der Mitarbeiter des Geschäfts Verdacht schöpfte, dass es sich bei der Klarinette um Hehlerware handeln könnte, verließ der Kriminelle fluchtartig den Laden. Er wurde als auffallend schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Seiner Haare waren dunkel und kurz. Zum Zeitpunkt der Flucht war er mit einem Oberteil bekleidet auf dem im Bereich des Rückens Länderflaggen abgebildet waren. Das K42 in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/63300).

