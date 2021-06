Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Lastwagen gestohlen (HP-ED 2708)/Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots)

Vermutlich am frühen Donnerstagmorgen (24.06.) geriet ein "Am Alten Weinheimer Weg" abgstellter Lastwagen der Marke Daimler-Benz mit dem Kennzeichen HP-ED 2708 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter entwendeten das blaue Fahrzeug mit grauer Plane im Wert von etwa 7550 Euro auf bislang nicht bekannte Weise. An der Front und am Heck des Lasters ist die Aufschrift "Zimmerei Rhein-Neckar" angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Lastwagens geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

