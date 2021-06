Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ungebetener Besucher nutzt Baugerüst und versucht Fenster aufzubrechen

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag (23.-24.6.) versucht in die Räume einer Wohnung in der Mathildenstraße zu gelangen. Dabei nutzte der ungebetene Besucher gegen 00.45 Uhr ein an dem Gebäude angebrachtes Baugerüst, um an die Fenster zu gelangen. Bei dem kriminellen Vorhaben, das Fenster gewaltsam aufzubrechen und dem dabei von ihm verursachten Lärm wurden die Anwohner glücklicherweise wach und schlugen mit ihrem plötzlichen Erscheinen den Kriminellen in die Flucht. Der von ihm verursachte Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Eine Personenbeschreibung des Flüchtenden liegt nicht vor. Vor diesem Hintergrund suchen die ermittelnden Kripobeamten von der Darmstädter Polizei Zeugen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

