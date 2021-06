Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Außenspiegel beschädigt/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

An einem in einer Parkbucht in der Ludwigstraße (Landesstraße 3120) geparkten grauen Citroen, wurde am Mittwoch (23.06.), in der Zeit zwischen 17.00 und 19.30 Uhr, von einem bislang unbekannten, vermutlich in Richtung Hirschhorn fahrenden Fahrzeug beim Vorbeifahren der Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell