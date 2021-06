Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Gestohlenes Rennrad in Annastraße abgestellt

Wer hat den Täter beobachten können?

Ober-Ramstadt (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Täter am Dienstagmorgen (22.6.) sein Unwesen in einem Fahrradladen in der Roßdörfer Straße getrieben hatte und neues Rennrad aus dem Verkaufsraum mitgehen ließ (wir haben berichtet), ist das Fahrrad am Dienstagabend in der Annastraße von aufmerksamen Anwohnern gefunden und von der Polizei anschließend sichergestellt worden. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. In diesem Zusammenhang nimmt das Kommissariat 41 sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4949117

