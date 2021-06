Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Zeugen nach Einbruch in Supermarkt gesucht

Täter entwenden Geld

Dieburg (ots)

Am Dienstag (22.6) gegen 1 Uhr haben Einbrecher ihr Unwesen in der Fabrikstraße getrieben, sich gewaltsam Zugang zu den Räumen eines Supermarktes verschafft und dort Geld aus den Kassen entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2000 Euro beziffert. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhangs stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell