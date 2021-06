Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck und Geld Polizei ermittelt wegen Trickdiebstahls

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots)

Männlich, 22 bis 23 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer grünen kurzen Turnhose und dunklen Schuhen. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Täters, der sich am Dienstagvormittag (22.6.) als Handwerker ausgab und sich mit dieser Geschichte Zugang zu einer Wohnung im Weidigweg verschaffte. Zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr hatte der Kriminelle das Mehrfamilienhaus betreten und dort bei einer 82-jährigen Anwohnerin geklingelt. Es habe einen Rohrbruch in dem Haus gegeben und er sei nun beauftragt , ie Wasserleitungen in den Wohnungen zu kontrollieren. Im guten Glauben, einen beauftragten Handwerker vor sich zu haben, gewährte die Seniorin dem Unbekannten Einlass in ihre Wohnräume. Dort entwendete er in einem unbeobachteten Augenblick Schmuck sowie die Geldbörse der Dame und suchte damit umgehend das Weite.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise aufgefallen ist. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter bei weiteren Wohnungsinhabern vorstellig wurde. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

