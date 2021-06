Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe nutzen Unaufmerksamkeit und entwenden Bargeld aus Auto

Darmstadt (ots)

Den kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit einer Autobesitzerin haben zwei noch unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (23.6.) in der Wittmannstraße ausgenutzt. Gegen 5 Uhr trat das Duo an einen schwarzen Kleinbus mit offener Fahrertür heran, schnappten sich aus dem Innenraum die Geldbörse und traten über den Bruchwiesenweg in Richtung Herdweg die Flucht an.

Die Flüchtenden wurden als etwa 18 bis 25 Jahre alt beschrieben. Sie waren von schlanker Statur und trugen beide eine blaue Hose. Einer der Täter war zudem mit einer "royal-blauen" Jacke bekleidet. Er führte einen roten Rucksack mit sich. In seinem Gesicht wurde ein Bart wahrgenommen und sein Haarschnitt wurde als auffallend dichtgelockt beschrieben. Sein Begleiter war mit einer weißgestreiften, schwarzen Sweatjacke bekleidet. Er führte einen blauen Rucksack mit sich und trug eine blaue Kappe auf dem Kopf.

Die Polizei in Darmstadt (K43) ist mit den weiterführenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell