POL-DA: Darmstadt: Den richtigen Riecher gehabt

Beamte kontrollieren 59-Jährigen und stellen gestohlenes Fahrrad sicher

Darmstadt (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte vom K33 in Darmstadt, als sie am Montag (21.6.) gegen 18 Uhr einen 59-Jährigen in der Gustav-Lorenz-Straße stoppten. Weil er auf einem auffällig hochwertigen Fahrrad unterwegs war, hatte der Darmstädter die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt. Bei seiner Kontrolle bestätigte sich rasch der Verdacht. Die Polizisten stellten eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher und zudem fest, dass der Gestoppte sich in widersprüchliche Angaben hinsichtlich der Herkunft seines mitgeführten Fahrrades verstrickte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich dabei um ein gestohlenes Rad handelte, stellten die Ordnungshüter das Gravel-Bike von der Marke Cube kurzerhand sicher. Mit Erfolg. Im Rahmen der weiterführenden Ermittlungen konnte das Fahrrad seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden, dem das Gravel Bike wenige Tage zuvor, am Donnerstag (17.6.), auf dem Johannisplatz entwendet wurde. Neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet den gestoppten 59-Jährigen nun auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls.

