Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Beim Diebstahl ertappt/Jugendliche attackieren Marktmitarbeiter und Stadtpolizisten

Rüsselsheim (ots)

Weil ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Dienstag (22.06.), gegen 10.00 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Marktstraße von einem Mitarbeiter dabei beobachtet wurde, als er Waren im Wert von rund 30 Euro in seinem Rucksack verstaute und anschließend ohne zu bezahlen die Kasse passierte, wurde er von dem 45-Jährigen anschließend darauf angesprochen.

Der 16-Jährige versuchte daraufhin den Marktangestellten mit einer Flasche zu attackieren und warf eine Packung gegen den Kopf des Mannes. Die gleichaltrige Begleiterin des 16-Jährigen schlug einen weiteren Angestellten des Marktes zudem ins Gesicht und kratzte ihn. Dieser Marktangestellte wurde hierbei leicht verletzt.

Zwei Stadtpolizisten, die den Angestellten zu Hilfe eilten, wurden von dem 16-Jährigen ebenfalls geschlagen und getreten. Sie konnten den renitenten Jugendlichen anschließend vorläufig festnehmen und wurden nicht verletzt.

Das Duo wird sich nun unter anderem in Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen zu verantworten haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell