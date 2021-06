Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Fahrrad aus Verkaufsraum gestohlen

Wer kann Hinweise zum Täter oder Verbleib der Beute geben?

Ober-Ramstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen (22.6.) sein Unwesen in einem Fahrradladen in der Roßdörfer Straße getrieben. Gegen 8.50 Uhr nutzte der Dieb einen unbeobachteten Augenblick und entwendete aus dem Verkaufsraum ein Rennrad "Scott", Modell Speedster 10 Disc. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Täter mit dem neuen Rad in Richtung der Eisenbahnunterführung. Das Kommissariat 41 hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Rades geben können.

