POL-DA: Lorsch: Motorroller gestohlen/Zeugen gesucht (935 GCD)

Lorsch (ots)

Einen auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellten weiß-orangefarbenen Motorrroller der Marke Kymco im Wert von rund 1600 Euro, entwendeten Kriminelle am Montag (21.06.), in der Zeit zwischen 20.40 und 22.00 Uhr.

Der Roller mit dem Kennzeichen 935 GCD war mit einem Lenkerschloss gegen Diebstahl gesichert. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib des motorisierten Zweirads geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

