Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Pedelec aus Tiefgarage entwendet

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf ein Pedelec im Wert von mehr als 3000 Euro hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (19.6.) und Montag (21.6.) abgesehen. Das Fahrrad stand mit einem Schloss gesichert in einer Tiefgarage in der Einsteinstraße. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und das schwarze Pedelec von der Marke "Scott" mitgehen lassen. Möglicherweise konnten sie bei dem Abtransport beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden von den Ermittlern des K43 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell