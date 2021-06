Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht im Helvetiaparc

Groß-Gerau (ots)

Am 21.06.2021 zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Helvetiaparc in 64521 Groß-Gerau ein Verkehrsunfall. Bei dem Verkehrsunfall fuhr eine bislang unbekannte Person mit Ihrem Fahrzeug beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen parkenden weißen Peugeot (SUV) mit Heidelberger Kennzeichen. Dabei wurde der weiße Peugeot an der rechten vorderen Beifahrertür beschädigt. Die Person entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne Ihre Personalien zu hinterlassen. Der weiße Peugeot stand in einer Parkreihe rechtsseitig vor dem dortigen Toom Markt.

Wer Hinweise zu oben genanntem Sachverhalt geben kann, möge sich bitte bei der unten aufgeführten Polizeistation melden.

Polizeistation Groß-Gerau

Europaring 15 64521 Groß-Gerau Tel.: 06152 175-0 Fax.: 06152 175-16

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell