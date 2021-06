Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf Parkplatz des Obi-Marktes

Bensheim (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021 parkte in der Zeit von 14.50 Uhr bis 15.00 Uhr ein grauer PKW KIA, Cee'd auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in Bensheim in erster Reihe gegengüber dem Gartencenter. Der links neben ihm geparkte Kleinbus beschädigte beim Ausparken den KIA und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Auf diesem Firmenwagen befand sich Werbung in hellgrüner Schrift mit Mosaiken oder Rauten, eventuell die eines Fliesenlegers. Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 - 84680 entgegen.

