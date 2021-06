Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach - Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Erbach (Odw.) (ots)

Am 21.06.2021 in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr kam es in der Straße "An der Zentlinde" in Höhe der Hausnummer 10 in 64711 Erbach zu einem Verkehrsunfall.

Beim Ein- oder Ausparkvorgang beschädigte ein unbekannter PKW einen grünen Fiat an der Heckstoßstange linksseitig.

Im Anschluss fuhr der Verursacher davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Möglicherweise ist der flüchtige PKW weiß lackiert.

