Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Erbach (ots)

Zwischen Freitag (18.06.) und Samstag (19.09.) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Bullau eingebrochen. Gegen 17.30 Uhr am Sonnabend bemerkten Zeugen die durchwühlten Räumlichkeiten im Anwesen in der Straße "Im Eutergrund". Der Tatzeitraum reicht bis 17.30 Uhr am Vorabend zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume und stellten Beute zum Abtransport in einem Wäschekorb bereit. Warum sie die Gegenstände nicht entwendeten und ob sie darüber hinaus Beute gemacht haben, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 beim Kommissariat der Odenwälder Kriminalpolizei zu melden.

