Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Fränkisch-Crumbach: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Fränkisch-Crumbach (ots)

Am 21.06.2021 gg. 10:20 Uhr ereignete sich in Fränkisch-Crumbach an der Kreuzung Darmstädter Straße Ecke Rodensteiner Straße ein Verkehrsunfall mit minimalem Sachschaden.

Ein PKW wollte von der Rodensteiner Straße in die Darmstädter Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des PKW auf der durchgehenden Darmstädter Straße.

Zwischen beiden PKW kam es zu minimalem Kontakt, wobei zumindest an einem PKW ein kleiner Streifschaden entstand.

Der PKW, der die Vorfahrt hatte, setzte seine Fahrt allerdings unvermittelt fort, sodass die Verursacherin keinerlei Daten mit dem Fahrer austauschen konnte.

Es soll sich um einen weißen PKW, möglicherweise ein Opel Astra, gehandelt haben.

In diesem Kontext such die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

