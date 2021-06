Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Vandalen auf Kinderspielplatz

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Vandalen haben am Sonntag (20.6.) gegen 19.15 Uhr ihr Unwesen auf einem Kinderspielplatz in der Pommernstraße getrieben und mutwillig dort die Kette einer Kinderschaukel mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Der Polizeiposten in Eberstadt hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06157/95090).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell