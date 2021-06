Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Waldschwimmbad-Kiosk im Visier Krimineller

Bürstadt (ots)

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster, verschafften sich Unbekannte in der Nacht zum Freitag (18.06.) Zugang in das Kiosk im Waldschwimmbad in der Wasserwerkstraße.

Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen den ungebetenen Besuchern zwei Tablets in die Hände. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat K 42 in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell