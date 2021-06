Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Garage

Täter entwenden Bergamont Fahrrad im Wert von 3250 Euro

Darmstadt (ots)

Auf ein Herrenrad vom Hersteller "Bergamont", Modell "Contrail" hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (19.-20.6.) abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Kriminellen Zugang zu der Garage in der Michaelisstraße, schnappten sich das Rad und machten sich damit auf und davon. Das Kommissariat K43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell