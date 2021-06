Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Küchencenter/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Ein Küchencenter in der Römerstraße geriet am Sonntag (20.06.), in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude und ließen dort anschließend mehrere hundert Euro Bargeld sowie Werkzeug mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell