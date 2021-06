Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugen gesucht

Stockstadt a. R. (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 19.06.2021; 17:00 Uhr, bis Sonntag, dem 20.06.2021; 10:15 Uhr, wurde ein in der Wilhelmstraße in 64589 Stockstadt a. R. geparkter PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei in Gernsheim sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können (Tel.: 06258 9343-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell