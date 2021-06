Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Absturz eines Segelfliegers

glimpflicher Ausgang

Reinheim (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021 gegen 17:49 Uhr stürzte am Segelflugplatz in Reinheim ein Segelflugzeug beim Starten ab. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Segelflugzeug von einem motorisierten Schleppflugzeug an einem Seil nach oben gezogen. Die Leistung des Schleppflugzeugs war hierbei offenbar zu gering, so dass das Segelflugzeug nicht ausreichend an Höhe gewann. Das mit einem 52-jährigen Fluglehrer und einem 22-jährigen Flugschüler besetzte Segelflugzeug klinkte daraufhin das Schleppseil aus, kippte in der Folge jedoch zur Seite und stürzte aus einer Höhe von ca. 15 Metern ab. Die beiden Flugzeuginsassen blieben unverletzt, am Segelflugzeug entstand ein Sachschaden von ca. 20.000EUR.

Berichterstatter: POK Maier, Polizeistation Ober-Ramstadt

Ralph Löhnert, EKHK (Polizeiführer vom Dienst)

