Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Polizei sucht Unfallverursacher sowie Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Mühltal (Nieder-Ramstadt) (ots)

Am Freitag (19.06.) zwischen 06:00 Uhr und 14:15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Seat Leon, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes (Rewe-Markt) in der Rheinstraße, abgestellt war. Der Seat wurde am Heck beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 EURO.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

Berichterstatter: Kohl, PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell